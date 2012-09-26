Создать граббер для RSS подборки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки153 просмотра

На сайте есть колонка "Новости каталога". Так вот там собраны RSS новости с разных каналов (внутренний скрипт сайта). RSS каналы проецируются прямо в сайт и очень сильно увеличивают скорость загрузки сайта. Нужно создать проекцию (страницу со статическими спроецированными RSS новостями) внутри сайта которая будет происходить раз в сутки или два раза в сутки может 3 раза, с которой и будет загружатся код на главную страницу. Своего рода граббер только по выбранным мной RSS каналам. Чтоб можно было менять количество выводимых новостей в каждой рубрике. Таким образом должна уменьшится скорость загрузки сайта, а то она сейчас составляет более 5сек тогда как нормальным считается до 1 сек.

13 лет назад
stas34
50 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

hondab
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Доволен сотрудничеством с Станиславом. Четкая постановка задачи, моментальная и полная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

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hondab
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад