Создать граббер для RSS подборки

На сайте есть колонка "Новости каталога". Так вот там собраны RSS новости с разных каналов (внутренний скрипт сайта). RSS каналы проецируются прямо в сайт и очень сильно увеличивают скорость загрузки сайта. Нужно создать проекцию (страницу со статическими спроецированными RSS новостями) внутри сайта которая будет происходить раз в сутки или два раза в сутки может 3 раза, с которой и будет загружатся код на главную страницу. Своего рода граббер только по выбранным мной RSS каналам. Чтоб можно было менять количество выводимых новостей в каждой рубрике. Таким образом должна уменьшится скорость загрузки сайта, а то она сейчас составляет более 5сек тогда как нормальным считается до 1 сек.