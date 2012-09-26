hondab

Владимир hondab

 
38 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
UFFO_ru
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Доработки магазина на shopCMS
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
andrey-kulagin
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Поправить и доработать меню на сайте
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
zyura
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
PHP4 curl скрипт, post после авторизации на сайте
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
stas34
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Создать граббер для RSS подборки
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
4 отзыва
от $2
от 30 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
1 отзыв
от $1
от 20 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $7
от 200 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $10
от 300 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $7
от 200 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $7
от 150 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $1
от 30 дней
нет рейтинга
Показать все услуги