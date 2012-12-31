zyura

Сергеевич Юрий zyura

 
42 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Парсер html на php4

    $20

    Можно curl. Задача кратко: Получение в массив данных, полученных в ответ на post-запрос после авторизации с получением сессии. Задача подробно: Заходим на сайт qiwi кошелька по логину-паролю (выдам готовым выполнить задачу), заходим в «отчеты», нажимаем «выбрать период», ...

    PHPHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • PHP4 curl скрипт, post после авторизации на сайте

    $50

    Нужна функция на php4. На входе будет логин, пароль, номер объявления. Скрипт должен авторизоваться на сайте av i t o.ru и нажать кнопку "подн ять объяв ление" и потом нажать на выбрать "с а вит о коше ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Функция получения баланса после авторизации на php

    $20

    Нужно написать 2 php4 (curl или сокеты) функции проверки баланса с сайтов: 1) youmagic.com 2) cp.masterhost.ru 3) alloincognito.ru на входе будет логин и пароль. на выходе баланс. срок неделя Тестовый логин и пароль для первых 2 вы делаете себе ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Mp3 flash плеер на сайт

    $50

    Необходимо найти/написать скрипт flash mp3 плеера. Требования. 1) Формирование плейлиста а. Плейлист формируется из всех mp3 файлов указанной папки отдельной функцией (php4) б. У каждого трека есть название, которое состоит из названия файла за вычетом ".mp3" (Формирование названия ...

    HTML
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Парсер html на php4

    $50

    Можно curl. Задача кратко: Получение в массив данных, полученных в ответ на post-запрос после авторизации с получением сессии. Задача подробно: Заходим на сайт qiwi кошелька по логину-паролю (выдам готовым выполнить задачу), заходим в "отчеты", нажимаем "выбрать период", ...

    PHPHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Парсинг html

    $50

    Задача работы скрипта заключается в скачке wav файлов с записью телефонных разговоров с сайта оператора связи в папку. Алгоритм работы: 1. авторизация и получение сессии 2. отправка данных в форму и парсинг результата вывода формы с получением ссылок ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Парсинг JSON на php

    $50

    Необходимо написать скрипт, который скинет все предложения в массив(все переменные(c конвертацией в cp1251) по каждому предложению). сайт kup-on-at-or.ru (без дефисов) -&gt; все предложения -&gt; показать остальные предложения

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • PHP скрипт, post отправка после авторизации

    $50

    Есть логин и пароль к http://smsplus.megafonmoscow.ru нужно написать 1. скрипт на php, который будет отправлять смс с текстом x на номер y , указанный в переменной. и получать идентификатор смски 2. скрипт на php, который по идентификатору ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Парсинг html

    $50

    http://8 5.2 1.3 2.6 8/search_tour?samo_action=PRICES&amp;STATEINC=7&amp;TOWNFROMINC=1&amp;CURRENCY=1&amp;NIGHTS_FROM=2&amp;NIGHTS_TILL=21&amp;ADULT=2&amp;CHECKIN_BEG=20100630&amp;CHECKIN_END=20100731&amp;AGES=&amp;PACKET=0&amp;PRICEPAGE=1&amp;_=1277797815086 пробелы в ip-адресе убрать 1. обойти каптчу через сервис a...e.com ( пароль и secretkey предоставляю). 2. отпарсить 10 колонок ну и соответственно получить 12 значений + 1(это цвет строки). 3. вывести ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • PHP: Отправка в форму и парсинг HTML результата.

    $10

    Необходимо написать скрипт, который будет принимать данные по GET отправлять данные в форму для поиска "http://8 5.2 1.3 2.6 8/s earc h_to ur"(без пробелов), парсить результат и выдавать в виде простейшей таблицы результат в ...

    PHPHTML
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Оптовый фотомонтаж около 100 фотографий

    Дано около 30 моделей дверей, на которые наклеено 5 видов плёнки. Итого 150 вариантов. Есть около 38 фотографий, из которых надо нарисовать оставшиеся. Также надо убрать буквы. Оплата 50 руб за фото. Прежде чем предлагать услуги, просьба выполнить ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание веб-сайта под ключ (до 10 страниц)

    $100

    Есть сайты конкурентов, некоторые из них вполне достойные. Необходимо сделать сайт под ключ наподобие, наравне ,или лучше них. http://dv!eri-m!sk.n!ar!od.ru/ http://www.ust!anovkadve!rei.ru/ http://www.dv!eri-u!st.ru/ http://www.rem!on!t-mo!sc!ow.info/ http://www.i-!do!or.ru/ http://dv!eri!ma!ster.ru/ http://dverm!ezh!kom-se!rv!ice.ru/ Ваши Предложения будут скрыты, не будут видны другим пользователям. Требования к предложению: 1. Данное предложение строго для тех,кто делал уже сайт ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сверстать каталог к сайту и наполнить контентом

    Есть сайт, нужно добавить на него каталог дверей. + подумать и решить как лучше организовать структуру каталога. Полный ассортимент с сайтов: 1. http://www.mebelmassiv.ru/index19.htm (27 дверей) 2. фото и весь ассортимент с сайта http://www.volhovec.ru/for_buyers/catalogue/ 63 дверей 3. двери "дера" . ...

    HTML
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поменять номера телефонов в SWF

    $10

    http://www.servicealfa.ru/repairRoom.swf там указан номер телефона 7390695 необходимо заменить на другой номер. Прошу писать предложения с ссылкой на исправленный swf файл или можете прислать на e-mail: [email protected] . номер можете указать любой другой.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Наполнение готового сайта

    $120

    Есть сайт *** (в личку заинтересованным). 1. В него нужно залить 25 новых моделей дверей с соответсвующим добавлением(созданием) новых страничек по стандратному шаблону(готовому дизайну). 2. Есть исходные фото с сайта производителя http://www.volhovec.ru/for_buyers/catalogue/ . нужно будет подогнать ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • IP-телефония (SIP). С-ма автодозвона и автоинформ.

    Необходимо подобрать или написать программное обеспечение(скрипт) для автоматического информирования звуковым файлом(wav,mp3) группы телефонных номеров сотрудников компании. SIP-аккаунты есть у нескольких провайдеров айпи телефонии. есть windows и linux сервера. если по-простому, то нужно чтобы программа через сип-аккаунт звонила ...

    Linux
    Настройка сервера/ПО4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн 3-х страниц

    $50

    Сайт по продаже межкомнатных дверей 1-я страница - главная, просто чтоб красиво. что-то типа russ((((((doors.ru/index.html (скобки убрать) 2-я страница - основная. там небольшие фотографии высотой около 250 пикселей типа http://russdo(((((((((ors.ru/catalogue/index.html только картинки больше и чтобы ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Простейший скрипт с использованием ajax

    $10

    Есть статическая веб-страница. В ней таблица с прайс-листом вида(в данный момент отображается только код и наименование): код товара | наименование | цена склада 1 Есть скрипт sklad1.php, который выдаёт в обычном текстовом виде на запрос http://www.test.ru/sklad1.php?kod=123 цену ...

    PHPJavascriptAjax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сделать сайт-визитку по теме "двери"

    Необходимо сделать сайт из одной страницы, сайт-визитку. Оформление должно соответсвовать теме "межкомнатные двери", т.е. какие-то наброски дверей или красивые фотографии дверей.. где-то в шапке должно быть наименование фирмы из 20-30 символов. и телефон из 7 ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Обработка для 1С

    $50

    Нужно вывести в текстовый файл в формате: код номенклатуры;кол-во зарезервированного в магазине1; кол-во зарезервированного в магазине1 сейчас можно увидеть в Отчёты--&gt;Остаток на складах Дополнение (Чт, 7 Декабря 2006 11:21): Сейчас есть обработка(ниже). Она выдает кол-во непроданного товара. ( в ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
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Отзывы фрилансеров
A_liska
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$50
9 баллов
10 лет назад
Оптовый фотомонтаж около 100 фотографий
Юрий Сергеевич выполняет все взятые на себя финансовые обязательства. Рекомендую к сотрудничеству.
Я очень рад что нашёл Вас, на 100% доволен работой с Вами
Ответный отзыв
hondab
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
PHP4 curl скрипт, post после авторизации на сайте
Приятно было работать с Юрием Сергеевичем. четко поставил задачу и моментально оплатил.
Работа выполнена качественно и в срок.
Ответный отзыв
Angel07
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Функция получения баланса после авторизации на php
Четко поставленное ТЗ, своевременная оплата и вообще приятно было работать. Рекомендую всем!
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Lisio
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Парсер html на php4
Очень подробное и четко сформулированное задание. Быстрая проверка и оплата. Мои рекомендации.
Работа выполнена качественно. Ответственный подход. Рекомендую.
Ответный отзыв
alligatorus2
37 летКиргизия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Парсинг html
Очень доволен сотрудничеством. Четкое ТЗ и оплата вовремя. Спасибо.
Работа выполнена быстро и качественно, доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв