Можно curl. Задача кратко: Получение в массив данных, полученных в ответ на post-запрос после авторизации с получением сессии. Задача подробно: Заходим на сайт qiwi кошелька по логину-паролю (выдам готовым выполнить задачу), заходим в «отчеты», нажимаем «выбрать период», ...
- $20Веб-программирование1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужна функция на php4. На входе будет логин, пароль, номер объявления. Скрипт должен авторизоваться на сайте av i t o.ru и нажать кнопку "подн ять объяв ление" и потом нажать на выбрать "с а вит о коше ...Завершен11 лет назад
- $20
Нужно написать 2 php4 (curl или сокеты) функции проверки баланса с сайтов: 1) youmagic.com 2) cp.masterhost.ru 3) alloincognito.ru на входе будет логин и пароль. на выходе баланс. срок неделя Тестовый логин и пароль для первых 2 вы делаете себе ...Завершен12 лет назад
- $50
Необходимо найти/написать скрипт flash mp3 плеера. Требования. 1) Формирование плейлиста а. Плейлист формируется из всех mp3 файлов указанной папки отдельной функцией (php4) б. У каждого трека есть название, которое состоит из названия файла за вычетом ".mp3" (Формирование названия ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Можно curl. Задача кратко: Получение в массив данных, полученных в ответ на post-запрос после авторизации с получением сессии. Задача подробно: Заходим на сайт qiwi кошелька по логину-паролю (выдам готовым выполнить задачу), заходим в "отчеты", нажимаем "выбрать период", ...Завершен12 лет назад
- $50
Задача работы скрипта заключается в скачке wav файлов с записью телефонных разговоров с сайта оператора связи в папку. Алгоритм работы: 1. авторизация и получение сессии 2. отправка данных в форму и парсинг результата вывода формы с получением ссылок ...Завершен12 лет назад
- $50
Необходимо написать скрипт, который скинет все предложения в массив(все переменные(c конвертацией в cp1251) по каждому предложению). сайт kup-on-at-or.ru (без дефисов) -> все предложения -> показать остальные предложенияВеб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть логин и пароль к http://smsplus.megafonmoscow.ru нужно написать 1. скрипт на php, который будет отправлять смс с текстом x на номер y , указанный в переменной. и получать идентификатор смски 2. скрипт на php, который по идентификатору ...Завершен13 лет назад
- $50
http://8 5.2 1.3 2.6 8/search_tour?samo_action=PRICES&STATEINC=7&TOWNFROMINC=1&CURRENCY=1&NIGHTS_FROM=2&NIGHTS_TILL=21&ADULT=2&CHECKIN_BEG=20100630&CHECKIN_END=20100731&AGES=&PACKET=0&PRICEPAGE=1&_=1277797815086 пробелы в ip-адресе убрать 1. обойти каптчу через сервис a...e.com ( пароль и secretkey предоставляю). 2. отпарсить 10 колонок ну и соответственно получить 12 значений + 1(это цвет строки). 3. вывести ...Завершен13 лет назад
- $10
Необходимо написать скрипт, который будет принимать данные по GET отправлять данные в форму для поиска "http://8 5.2 1.3 2.6 8/s earc h_to ur"(без пробелов), парсить результат и выдавать в виде простейшей таблицы результат в ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Дано около 30 моделей дверей, на которые наклеено 5 видов плёнки. Итого 150 вариантов. Есть около 38 фотографий, из которых надо нарисовать оставшиеся. Также надо убрать буквы. Оплата 50 руб за фото. Прежде чем предлагать услуги, просьба выполнить ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Есть сайты конкурентов, некоторые из них вполне достойные. Необходимо сделать сайт под ключ наподобие, наравне ,или лучше них. http://dv!eri-m!sk.n!ar!od.ru/ http://www.ust!anovkadve!rei.ru/ http://www.dv!eri-u!st.ru/ http://www.rem!on!t-mo!sc!ow.info/ http://www.i-!do!or.ru/ http://dv!eri!ma!ster.ru/ http://dverm!ezh!kom-se!rv!ice.ru/ Ваши Предложения будут скрыты, не будут видны другим пользователям. Требования к предложению: 1. Данное предложение строго для тех,кто делал уже сайт ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть сайт, нужно добавить на него каталог дверей. + подумать и решить как лучше организовать структуру каталога. Полный ассортимент с сайтов: 1. http://www.mebelmassiv.ru/index19.htm (27 дверей) 2. фото и весь ассортимент с сайта http://www.volhovec.ru/for_buyers/catalogue/ 63 дверей 3. двери "дера" . ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
http://www.servicealfa.ru/repairRoom.swf там указан номер телефона 7390695 необходимо заменить на другой номер. Прошу писать предложения с ссылкой на исправленный swf файл или можете прислать на e-mail: [email protected] . номер можете указать любой другой.Завершен16 лет назад
- $120
Есть сайт *** (в личку заинтересованным). 1. В него нужно залить 25 новых моделей дверей с соответсвующим добавлением(созданием) новых страничек по стандратному шаблону(готовому дизайну). 2. Есть исходные фото с сайта производителя http://www.volhovec.ru/for_buyers/catalogue/ . нужно будет подогнать ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо подобрать или написать программное обеспечение(скрипт) для автоматического информирования звуковым файлом(wav,mp3) группы телефонных номеров сотрудников компании. SIP-аккаунты есть у нескольких провайдеров айпи телефонии. есть windows и linux сервера. если по-простому, то нужно чтобы программа через сип-аккаунт звонила ...Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Сайт по продаже межкомнатных дверей 1-я страница - главная, просто чтоб красиво. что-то типа russ((((((doors.ru/index.html (скобки убрать) 2-я страница - основная. там небольшие фотографии высотой около 250 пикселей типа http://russdo(((((((((ors.ru/catalogue/index.html только картинки больше и чтобы ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Есть статическая веб-страница. В ней таблица с прайс-листом вида(в данный момент отображается только код и наименование): код товара | наименование | цена склада 1 Есть скрипт sklad1.php, который выдаёт в обычном текстовом виде на запрос http://www.test.ru/sklad1.php?kod=123 цену ...Завершен16 лет назад
Необходимо сделать сайт из одной страницы, сайт-визитку. Оформление должно соответсвовать теме "межкомнатные двери", т.е. какие-то наброски дверей или красивые фотографии дверей.. где-то в шапке должно быть наименование фирмы из 20-30 символов. и телефон из 7 ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Нужно вывести в текстовый файл в формате: код номенклатуры;кол-во зарезервированного в магазине1; кол-во зарезервированного в магазине1 сейчас можно увидеть в Отчёты-->Остаток на складах Дополнение (Чт, 7 Декабря 2006 11:21): Сейчас есть обработка(ниже). Она выдает кол-во непроданного товара. ( в ...Прочее1 исполнительЗавершен17 лет назад