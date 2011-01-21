Срочно. Необходимо до программировать сайт на NetCat. И дальнейшая поддержка сайта.
PHP скрипт, post отправка после авторизации
Есть логин и пароль к http://smsplus.megafonmoscow.ru
нужно написать
1. скрипт на php, который будет отправлять смс с текстом x на номер y , указанный в переменной. и получать идентификатор смски
2. скрипт на php, который по идентификатору отправленной смс будет получать статус этой смс из папки отправленные.
безопасность не требуется, проверка переменных тоже.
Просьба написать в предложении требуется или не требуется пароли к смсплюс
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