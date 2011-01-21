PHP скрипт, post отправка после авторизации

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки158 просмотров

Есть логин и пароль к http://smsplus.megafonmoscow.ru

нужно написать

1. скрипт на php, который будет отправлять смс с текстом x на номер y , указанный в переменной. и получать идентификатор смски

2. скрипт на php, который по идентификатору отправленной смс будет получать статус этой смс из папки отправленные.

безопасность не требуется, проверка переменных тоже.

Просьба написать в предложении требуется или не требуется пароли к смсплюс

PHP
14 лет назад
zyura
43 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

puzzleman
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Работа выполнена качественно и в срок, несмотря на неожиданно возникшие подводные камни(капча).
Спасибо заказчику за интересное задание и полную своевременную оплату!

Заявки фрилансеров

puzzleman
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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