PHP скрипт, post отправка после авторизации

Есть логин и пароль к http://smsplus.megafonmoscow.ru

нужно написать

1. скрипт на php, который будет отправлять смс с текстом x на номер y , указанный в переменной. и получать идентификатор смски

2. скрипт на php, который по идентификатору отправленной смс будет получать статус этой смс из папки отправленные.

безопасность не требуется, проверка переменных тоже.

Просьба написать в предложении требуется или не требуется пароли к смсплюс