Сайт для интернет-магазина Steam

Здравствуйте!

Уважаемые фрилансеры! Нужен программист для написания сайта интернет магазина Steam аккаунтов и ключей игр. Ниже я перечислю что нужно сделать. Если вы знакомы с сервисом Steam (не первый день) и с лёгкостью напишите с сайт, то оставляйте свои заявки. Вы должны быть в сервисе не первый день и у вас должны быть рекомендации (отзывы).

Функции скрипта:

1. Сайт, админпанель

2. Группы покупателей (пользователей), администраторов и продавцов + их настройка в админпанеле

3. Пользовательская часть: панель управление покупками (профиль), корзина, странница с товарами и сортировкой, поиск товаров, отзывы о товаре, рейтинг товаров, способ оплаты (и т. д. | может что-то добавится).

4. Администраторы: добавление товаров, создание категорий товаров, ответы на отзывы, управление всеми пользователями и группами, управление всеми модулями из админпанеле

5. Продавец: ответы на отзывы и т. д.

(все возможности и доступ можно отредактировать в админпанеле (как группу))

6. Дополнительные модули: Статические страницы, Опросы, Формы, Обратная связь + контакты, Рассылка, Настройка сайта (админпанель).

Возможно что-то добавлю при общении с уже выбранным фрилансером.

Возможно для кого-то будет непонятно что я написал выше. Все функции по порядку: регистрация (обязательна при покупке), корзина, добавление новостей (для администрации), редактирование новойтей (да и впрочем всего на сайте), управление группами (покупатели, продавцы, администраторы и забаненые), Статические страницы, Опросы, Формы, Обратная связь + контакты, Рассылка, Настройка сайта (админпанель), создание категорий товаров, панель управление (профиль) на сайте, отзывы (и ответы на них для админов и продавцов), рейтинг товаров, способ оплаты (и т. д. | может что-то добавится). Также нужно подключить сайт к системе http://www.oplata.info/ или типа неё.

Нужен также и дизайн для сайта. Дизайн сделайте, пожалуйста со скидкой (т.к. я заплачу нормальную цену за сам сайт).

Пока оставляйте заявки. Я свяжусь с некоторыми через некоторое врем.

Оплата только Яндексом. С учётом или без учёта НДС и всякой этой брехни договоримся позже. При заказе плачу сначала 20 - 30%. После выполнения всей работы доплачу 80 - 70%. После выполнения всей работы вы должны будите обязаны поддерживать сайт пару месяцев и исправлять СВОИ ошибки БЕСПЛАТНО!

Пример вашей заявки:

1. Цена в рублях

2. Skype (только скайп, т.к. в icq сижу редко)

3. E-mail

4. Портфолио или ссылки на ваши работы

С уважением, proFox ;)