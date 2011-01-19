Требуется коротенький 3D ролик на несколько секунд
Сайт для интернет-магазина Steam
Здравствуйте!
Уважаемые фрилансеры! Нужен программист для написания сайта интернет магазина Steam аккаунтов и ключей игр. Ниже я перечислю что нужно сделать. Если вы знакомы с сервисом Steam (не первый день) и с лёгкостью напишите с сайт, то оставляйте свои заявки. Вы должны быть в сервисе не первый день и у вас должны быть рекомендации (отзывы).
Функции скрипта:
1. Сайт, админпанель
2. Группы покупателей (пользователей), администраторов и продавцов + их настройка в админпанеле
3. Пользовательская часть: панель управление покупками (профиль), корзина, странница с товарами и сортировкой, поиск товаров, отзывы о товаре, рейтинг товаров, способ оплаты (и т. д. | может что-то добавится).
4. Администраторы: добавление товаров, создание категорий товаров, ответы на отзывы, управление всеми пользователями и группами, управление всеми модулями из админпанеле
5. Продавец: ответы на отзывы и т. д.
(все возможности и доступ можно отредактировать в админпанеле (как группу))
6. Дополнительные модули: Статические страницы, Опросы, Формы, Обратная связь + контакты, Рассылка, Настройка сайта (админпанель).
Возможно что-то добавлю при общении с уже выбранным фрилансером.
Возможно для кого-то будет непонятно что я написал выше. Все функции по порядку: регистрация (обязательна при покупке), корзина, добавление новостей (для администрации), редактирование новойтей (да и впрочем всего на сайте), управление группами (покупатели, продавцы, администраторы и забаненые), Статические страницы, Опросы, Формы, Обратная связь + контакты, Рассылка, Настройка сайта (админпанель), создание категорий товаров, панель управление (профиль) на сайте, отзывы (и ответы на них для админов и продавцов), рейтинг товаров, способ оплаты (и т. д. | может что-то добавится). Также нужно подключить сайт к системе http://www.oplata.info/ или типа неё.
Нужен также и дизайн для сайта. Дизайн сделайте, пожалуйста со скидкой (т.к. я заплачу нормальную цену за сам сайт).
Пока оставляйте заявки. Я свяжусь с некоторыми через некоторое врем.
Оплата только Яндексом. С учётом или без учёта НДС и всякой этой брехни договоримся позже. При заказе плачу сначала 20 - 30%. После выполнения всей работы доплачу 80 - 70%. После выполнения всей работы вы должны будите обязаны поддерживать сайт пару месяцев и исправлять СВОИ ошибки БЕСПЛАТНО!
Пример вашей заявки:
1. Цена в рублях
2. Skype (только скайп, т.к. в icq сижу редко)
3. E-mail
4. Портфолио или ссылки на ваши работы
С уважением, proFox ;)
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