Правки на сайте на CMS Битрикс

Здравствуйте,

Нужно внести следующие правки на сайте, работающем на CMS Битрикс.

1. Настроить модуль фотогалереи, чтобы фотографии в блок с фотографиями на странице загружались из нее, а не из инфоблока, как сейчас реализовано.

Ссылка на страницу: myhp.ru/sk/gallery.php

2. На странице myhp.ru/sk/druzia.php, нужно сделать, чтобы при заполнении вкладки "Подробно" в администрировании – фото и ФИО становилось активным и вело на страницу с контентом, который заполнен в "Подробно".

3. На главной странице сейчас выводится один анонс. Нужно, чтобы выводились все активные и с галочкой "на главную", отсортированные по дате. Ссылка на страницу: myhp.ru/sk/index.php

Жду ваших предложений по цене.