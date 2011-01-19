Необходимо разработать веб-приложение для работы в социальных сетках. Вёрстка/Дизайн приложения разработаны (см. пример главной страницы). Необходимо реализовать iframe приложение работающее ВКонтакте и МоёмМире. Технологии используемые в приложении: 1) ...
Правки на сайте на CMS Битрикс
Здравствуйте,
Нужно внести следующие правки на сайте, работающем на CMS Битрикс.
1. Настроить модуль фотогалереи, чтобы фотографии в блок с фотографиями на странице загружались из нее, а не из инфоблока, как сейчас реализовано.
Ссылка на страницу: myhp.ru/sk/gallery.php
2. На странице myhp.ru/sk/druzia.php, нужно сделать, чтобы при заполнении вкладки "Подробно" в администрировании – фото и ФИО становилось активным и вело на страницу с контентом, который заполнен в "Подробно".
3. На главной странице сейчас выводится один анонс. Нужно, чтобы выводились все активные и с галочкой "на главную", отсортированные по дате. Ссылка на страницу: myhp.ru/sk/index.php
Жду ваших предложений по цене.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1200Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется коротенький 3D ролик на несколько секундВеб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $1000
Требуется сформировать и импортировать базу ЕТК VDS ETM - только БМВ. Просьба представлять примеры подобного, чтобы у вас уже был опыт в этом. Надеюсь уже есть что-то готовое.Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо спарсить весь каталог товаров - описание + фото (примерно 2000) в любой движок интернет магазина (дизайн буду ставить шаблонный). Предпочтение - magento, virtuemart, osc. ...готов с радостью рассмотреть любые другие cms. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый день. На сайте http://bioabc.ru/ при наведении на фотографии любого из товаров появляется всплывающая подсказка (всплывающий balloon) с текстом описания товара. Однако у этой подсказки есть небольшой ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно сделать точную копию lardi-trans.com , но с дополнительным функционалом . Также нужно дополнительно прикрутить 10 языков и платежные системы - оплата Приват 24, кредитными картами, вебмани, Pay Pal, Alert Pay, liberty reserve, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Здравствуйте, уважаемые вебмастеры, у меня есть к вам задание) Мой заказ заключается в том, чтобы вы написали движок на PHP и mysql. Но есть одно но. Мне нужен легкий и очень быстро ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно написать скрипт который бы прошелся по БД и все определенны данные записал в XML файл с определеннном формате + этот хмл должен раз в день обновляться. Второй скрипт под смс ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна программа/скрипт, которая смогла бы в автоматическом режиме заливать фотки с интернет магазина в группу вконтакте. Фоток тысячи. Автоматом создавались альбомы, соответствующие разделам ИМ. Нужно чтобы фотка заливалась и под ней постилась ссылка на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть сайт finn.no мы разрабатываем дизайн сайта после одобрения дизайна сверстаем весь функционал сайта у нас аналогичный будет в будушем проекте хочеться знать сколько будет стойть программная часть. Огласите сроки и бюджетВеб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад