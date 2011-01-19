Правки на сайте на CMS Битрикс

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Закрыт6 заявок159 просмотров

Здравствуйте,

Нужно внести следующие правки на сайте, работающем на CMS Битрикс.

1. Настроить модуль фотогалереи, чтобы фотографии в блок с фотографиями на странице загружались из нее, а не из инфоблока, как сейчас реализовано.

Ссылка на страницу: myhp.ru/sk/gallery.php

2. На странице myhp.ru/sk/druzia.php, нужно сделать, чтобы при заполнении вкладки "Подробно" в администрировании – фото и ФИО становилось активным и вело на страницу с контентом, который заполнен в "Подробно".

3. На главной странице сейчас выводится один анонс. Нужно, чтобы выводились все активные и с галочкой "на главную", отсортированные по дате. Ссылка на страницу: myhp.ru/sk/index.php

Жду ваших предложений по цене.

14 лет назад
tsyganov
Иван 
42 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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