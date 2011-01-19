Vkontakte - экспорт фото в группу

Нужна программа/скрипт, которая смогла бы в автоматическом режиме заливать фотки с интернет магазина в группу вконтакте. Фоток тысячи. Автоматом создавались альбомы, соответствующие разделам ИМ.

Нужно чтобы фотка заливалась и под ней постилась ссылка на данную вещь в нашем ИМ.