Требуется разработчик для доработки движка Vamshop (клон Oscommerce). Работа более-менее постоянная, есть достаточно большой объем требований, который надо реализовать. Требования: 1. Опыт работы с вамшопом. 2. Ответственность. ...
Нужен хостинг гостевых книг
Нужен хостинг гостевых книг. На примере юкоса.Или что то в этом роде.
Заявки фрилансеров
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