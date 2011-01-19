Приложение для ВКонтакте.ру

Нужно сделать приложение для сайта вконтакте.ру

приложение будет аналогом уже существующего:

http://vkontakte.ru/app1827558

по структуре и оформлению примерно тоже самое. возможно будет другой дизайн.

по программной части:

контент для вывода аудио и видео получается с XML на нашем сервере и выводится в приложение.

структуру ХМЛ можно просмотреть по ссылкам:

http://cms.pozdravitel.net/xml/?partner_id=738

http://cms.pozdravitel.net/xmlsound/?partner_id=738

по структуре они идентичны. описание ХМЛ дадим при работе.

отправка контента на стены + отправка на мобильные телефоны. Для отправки на мобильные телефоны нужен будет дополнительный скрипт который будет из приложения отправлять GET или POST запрос на удаленный обработчик, через который и будет осуществлятся сама отправка. Обработчик мы сделаем самостоятельно.

так функционал такой же приложения как и в примере. просмотр и отправка + фильтрация по категориям + поиск.

Рассмотрим все предожения