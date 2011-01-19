Требуется написать админку по работе с клиентами

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок189 просмотров

ТЗ по сервис дэск

Вход в сервиный центр с сайта

Админская часть :

В кабинете администратора сервис дэск можно :

1. Просматривать заявки клиентов, их править, удалять, просматривать адрес и номер телефона клиента

2. Передавать заявку клиента работнику.

3. Ставить напротив заявки – в работе , выполняется,

Кабинет сотрудника:

1. Должен просматривать заявку клиента его адрес и телефон

2. Возможность заполнять срок выполнения заявки, возможность написать решение или обходной путь по заявке.

Кабинет Клиента

1. Возможность создавать заявку , написать что поломалось, вписать если ранее не вписаны адрес и номер телефона

2. Ставить статус о выполнении заявки –выполнено , не выполнено.

14 лет назад
zsv_
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов(-2)

Выбранные исполнители

IndexOne
Кохов 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$100
7 дней
druzhkov
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$100
5 дней
Работал по проекту без предоплаты. Т.к. конкретного ТЗ не было, делал по аналогии с имеющейся системой. В феврале все было закончено. Дальше начались пропадания заказчика - инет проводят, работы много и т.д. Все это тянулось до апреля. В апреле удалось получить треть суммы, и под честное слово оплатить перенес всю систему на сервер заказчика. Время май, и оставшиеся 2/3 суммы так и не получены, хотя и были обещания.

Заявки фрилансеров

IndexOne
Кохов 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
druzhkov
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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