Требуется написать админку по работе с клиентами

Работал по проекту без предоплаты. Т.к. конкретного ТЗ не было, делал по аналогии с имеющейся системой. В феврале все было закончено. Дальше начались пропадания заказчика - инет проводят, работы много и т.д. Все это тянулось до апреля. В апреле удалось получить треть суммы, и под честное слово оплатить перенес всю систему на сервер заказчика. Время май, и оставшиеся 2/3 суммы так и не получены, хотя и были обещания.