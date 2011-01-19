Добрый день, уважаемые фрилансеры! Нужно создать интерактивную флэш-карту. Ее необходимо отрисовать в фирменных цветах сайта (красный, черный). Общий смысл карты, как в примере. Только цвета нужно будет другие. Т.е. на ней будет ...
Требуется написать админку по работе с клиентами
ТЗ по сервис дэск
Вход в сервиный центр с сайта
Админская часть :
В кабинете администратора сервис дэск можно :
1. Просматривать заявки клиентов, их править, удалять, просматривать адрес и номер телефона клиента
2. Передавать заявку клиента работнику.
3. Ставить напротив заявки – в работе , выполняется,
Кабинет сотрудника:
1. Должен просматривать заявку клиента его адрес и телефон
2. Возможность заполнять срок выполнения заявки, возможность написать решение или обходной путь по заявке.
Кабинет Клиента
1. Возможность создавать заявку , написать что поломалось, вписать если ранее не вписаны адрес и номер телефона
2. Ставить статус о выполнении заявки –выполнено , не выполнено.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование13 заявокЗакрыт14 лет назад
На PHP + jQuery реализовать подбор дисков по авто посредством серии выпадающих списков c позиционированием фотографий дисков на изображение колес автомобиля. Прототип релизован на tirerack.com: http://www.tirerack.com/upgrade_garage/WheelSearch.jsp?autoMake=Acura&autoModel=RDX&autoYear=2007&autoModClar= ...Завершен14 лет назад
- $50
Здравствуйте. Есть макет,его нужно сверстать на JS за пару часов.Ничего сложного для опытных людей. Связь через: [email protected] С Уважением.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Сделать парсер товара http://h2odesign.ru/. в ексель. форму дам. укажите цену и срокиВеб-программирование16 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Приветствую всех. нужен парсинг http://www.stubhub.com/ парсим все мероприятия (спорт, концерты, театры) по категориям стабхабовским.. на мой сайт выводим по датам (... вчера, сегодня, завтра и тд..) в итоге архив прошедших мероприятий ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Примерная структура сайтов и образцы того, как нужно сделать в приложении. PS Шаблон для джумлы готов.Завершен14 лет назад
Здравствуйте, необходимо доработать процесс оформления покупки на в магазине на виртуемарте. Задача следующая, сам процесс покупки (прохождение корзины) необходимо сделать на ajax, изменение количества ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно заставить меню Superfish-1.4.8 работать с библиотекой jquery 1.4.2, на сайте будет два меню с этой библиотекой, горизонтальное и вертикальное, нужно чтобы оба работали. Кратко по сайту: магазин на основе MODx ...Закрыт14 лет назад
- $1000
Требуется специалист высокого класса в области программирования и внедрения новых идей. Доработка существующего магазина выгружаемого из 1с, магазин самописный. Требования; Опыт работы от 3 лет. Постоянно быть на связи isq или Skype. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
ТЗ во вложении. Макет и верстка почти всех страниц есть. Прошу оставлять заявки только если вы уверены, что проект будет сделан. Главную, новостной раздел, регистрацию пользователей, страницу главной темы (хотябы статику) желательно с комментариями ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад