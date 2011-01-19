Доработка корзины виртуемарт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка105 просмотров

Здравствуйте, необходимо доработать процесс оформления покупки на в магазине на виртуемарте.

Задача следующая, сам процесс покупки (прохождение корзины) необходимо сделать на ajax,

изменение количества товара и пересчет суммы необходимо сделать тоже динамическое (имеется ввиду увеличение количества позиций одного товара приводит к увеличению общей стоимости заказа, данный пересчет должен происходить сразу)

Установить варианты доставки и оплаты.

Сайт с которым необходимо работать в прикрепленном файле

AJAX
14 лет назад
semen_jorich
Семен 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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