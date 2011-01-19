Есть сложный модуль для возможности создания блогов на сайте (Блоги (Доки) 1.4.5), созданный для ранних версий DLE. Написан на PHP. Необходимо выявить все неполадки и починить его до полной работоспособности на версии DLE 9.2, + ...
Доработка корзины виртуемарт
Здравствуйте, необходимо доработать процесс оформления покупки на в магазине на виртуемарте.
Задача следующая, сам процесс покупки (прохождение корзины) необходимо сделать на ajax,
изменение количества товара и пересчет суммы необходимо сделать тоже динамическое (имеется ввиду увеличение количества позиций одного товара приводит к увеличению общей стоимости заказа, данный пересчет должен происходить сразу)
Установить варианты доставки и оплаты.
Сайт с которым необходимо работать в прикрепленном файле
Заявки фрилансеров
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