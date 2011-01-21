Нужен мод для форума phpbb 3.0.8 Консультация вопрос-ответ, и блок вывода последних вопросов на портал форума. Приблизительное ТЗ. Работа без права доступа в аккаунт, высылаю папку и БД форума для установки мода,еще ...
Скрипт парсера-граббера
Источник контента tirerack.com
Нужен скрипт на PHP для скачки по определенным категориям дисков их фото и некоторой информации.
Фото необходимо разместить в каталог, а инфу и относительные ссылки на фото - в базу MySQL.
Просьба сообщить ориентировочные сроки реализации и стоимость работ.
Спасибо!
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