Нужен мод для форума phpbb 3.0.8 Консультация вопрос-ответ, и блок вывода последних вопросов на портал форума. Приблизительное ТЗ. Работа без права доступа в аккаунт, высылаю папку и БД форума для установки мода,еще ...
Доработать плагин wp-question-answer
1. необходимо вынести форму в сайдбар
2. изменить некоторую функциональность в выводе информации
3. хорошо бы сделать предмодерацию: т.е. вопрос публиковался только если есть ответ – я так понимаю в sql запросе надо просто задать условия что если какая то переменная А=0 (нет ответа), то не выводим вопрос в списке вопросов, если А=1 (есть ответ) то вопрос публикуция в списке вопросов
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