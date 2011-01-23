Доработать плагин wp-question-answer

1. необходимо вынести форму в сайдбар

2. изменить некоторую функциональность в выводе информации

3. хорошо бы сделать предмодерацию: т.е. вопрос публиковался только если есть ответ – я так понимаю в sql запросе надо просто задать условия что если какая то переменная А=0 (нет ответа), то не выводим вопрос в списке вопросов, если А=1 (есть ответ) то вопрос публикуция в списке вопросов