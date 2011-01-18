Необходимо сбросить пароль Oscommerce gb edition

Есть доступ ко всему - майсикюл база, файлы на сервере

P.S: Интернет магазин взломал один у**д, который мне на вебланцере пообещал очень многое а сделал практически ничего, затянул сроки чуть ли не на месяц и сейчас требует деньги, даже незнаю за что))