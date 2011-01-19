SuperFish + jQuery

Нужно заставить меню Superfish-1.4.8 работать с библиотекой jquery 1.4.2, на сайте будет два меню с этой библиотекой, горизонтальное и вертикальное, нужно чтобы оба работали.

Кратко по сайту:

магазин на основе MODx Evo 1.0.4 + Shopkeeper 1

используемые JS-библиотеки:

jQuery 1.4.2(нужно для Shopkeerer, fancybox 1.3.4), jQuery 1.2.6(вот оно derecated тут, нужно для SuperFish 1.4.8).

Собственно ждём цены-сроки.