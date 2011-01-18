Доработка интернет магазина

Требуется специалист высокого класса в области программирования и внедрения новых идей. Доработка существующего магазина выгружаемого из 1с, магазин самописный.

Требования; Опыт работы от 3 лет. Постоянно быть на связи isq или Skype. ( С-12 до23 по МСК) Опыт внедрения нестандартных доработок. От 28 лет и старше. Умение писать без ошибок, разбирать и справлять чужой код . Знание СЕО приветствуются. Серьезное отношение к работе.

Оплата за каждое Т/З отдельно. Выгрузки YML CSV Xcel . Интеграция с 1с (с написанием т/з для 1с программистов) На долгий срок.