На PHP + jQuery подбор дисков по авто

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки198 просмотров

На PHP + jQuery реализовать подбор дисков по авто

посредством серии выпадающих списков c позиционированием фотографий дисков на изображение колес автомобиля.

Прототип релизован на tirerack.com:

http://www.tirerack.com/upgrade_garage/WheelSearch.jsp?autoMake=Acura&autoModel=RDX&autoYear=2007&autoModClar=

содрано на ряде отечественных сайтов:

http://luxurywheels.com.ua/visual.php?MakeName=Acura&YearsName=2007&ModelName=RDX&ModClarName=

jQueryPHP
14 лет назад
vrusua
Руслан 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

sheva107
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$70
3 дня
Быстро вник в проблему, задачи схватывал с полуслова. Все реализовал профессионально и в срок. Действительно, настоящий гуру!
Интересный проект. полная ясность. приятное общение. своевременная оплата. Только лучшие впечатления. Рекомендую как знающего и порядочного работодателя!

Заявки фрилансеров

sheva107
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Парсинг + постинг

    $50

    Приветствую всех. нужен парсинг http://www.stubhub.com/ парсим все мероприятия (спорт, концерты, театры) по категориям стабхабовским.. на мой сайт выводим по датам (... вчера, сегодня, завтра и тд..) в итоге архив прошедших мероприятий ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка корзины виртуемарт

    Здравствуйте, необходимо доработать процесс оформления покупки на в магазине на виртуемарте. Задача следующая, сам процесс покупки (прохождение корзины) необходимо сделать на ajax, изменение количества ...

    AJAX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • SuperFish + jQuery

    Нужно заставить меню Superfish-1.4.8 работать с библиотекой jquery 1.4.2, на сайте будет два меню с этой библиотекой, горизонтальное и вертикальное, нужно чтобы оба работали. Кратко по сайту: магазин на основе MODx ...

    JavaScriptjQueryMODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка интернет магазина

    $1000

    Требуется специалист высокого класса в области программирования и внедрения новых идей. Доработка существующего магазина выгружаемого из 1с, магазин самописный. Требования; Опыт работы от 3 лет. Постоянно быть на связи isq или Skype. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать небольшой функциональный портал под ключ

    $1000

    ТЗ во вложении. Макет и верстка почти всех страниц есть. Прошу оставлять заявки только если вы уверены, что проект будет сделан. Главную, новостной раздел, регистрацию пользователей, страницу главной темы (хотябы статику) желательно с комментариями ...

    AJAXPHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дле форум

    Нужно установить форум сделать его полностью рабочим чтобы все работало на нем, оплата по факту. предлагайте цену и сроки

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработать плагин wp-question-answer

    $50

    1. необходимо вынести форму в сайдбар 2. изменить некоторую функциональность в выводе информации 3. хорошо бы сделать предмодерацию: т.е. вопрос публиковался только если есть ответ – я так понимаю в sql запросе надо ...

    SQLWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад