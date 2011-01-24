Здравствуйте. Есть макет,его нужно сверстать на JS за пару часов.Ничего сложного для опытных людей. Связь через: [email protected] С Уважением.
На PHP + jQuery подбор дисков по авто
На PHP + jQuery реализовать подбор дисков по авто
посредством серии выпадающих списков c позиционированием фотографий дисков на изображение колес автомобиля.
Прототип релизован на tirerack.com:
http://www.tirerack.com/upgrade_garage/WheelSearch.jsp?autoMake=Acura&autoModel=RDX&autoYear=2007&autoModClar=
содрано на ряде отечественных сайтов:
http://luxurywheels.com.ua/visual.php?MakeName=Acura&YearsName=2007&ModelName=RDX&ModClarName=
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Сделать парсер товара http://h2odesign.ru/. в ексель. форму дам. укажите цену и срокиВеб-программирование16 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Приветствую всех. нужен парсинг http://www.stubhub.com/ парсим все мероприятия (спорт, концерты, театры) по категориям стабхабовским.. на мой сайт выводим по датам (... вчера, сегодня, завтра и тд..) в итоге архив прошедших мероприятий ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Примерная структура сайтов и образцы того, как нужно сделать в приложении. PS Шаблон для джумлы готов.Завершен14 лет назад
Здравствуйте, необходимо доработать процесс оформления покупки на в магазине на виртуемарте. Задача следующая, сам процесс покупки (прохождение корзины) необходимо сделать на ajax, изменение количества ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно заставить меню Superfish-1.4.8 работать с библиотекой jquery 1.4.2, на сайте будет два меню с этой библиотекой, горизонтальное и вертикальное, нужно чтобы оба работали. Кратко по сайту: магазин на основе MODx ...Закрыт14 лет назад
- $1000
Требуется специалист высокого класса в области программирования и внедрения новых идей. Доработка существующего магазина выгружаемого из 1с, магазин самописный. Требования; Опыт работы от 3 лет. Постоянно быть на связи isq или Skype. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
ТЗ во вложении. Макет и верстка почти всех страниц есть. Прошу оставлять заявки только если вы уверены, что проект будет сделан. Главную, новостной раздел, регистрацию пользователей, страницу главной темы (хотябы статику) желательно с комментариями ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно установить форум сделать его полностью рабочим чтобы все работало на нем, оплата по факту. предлагайте цену и срокиВеб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
1. необходимо вынести форму в сайдбар 2. изменить некоторую функциональность в выводе информации 3. хорошо бы сделать предмодерацию: т.е. вопрос публиковался только если есть ответ – я так понимаю в sql запросе надо ...Завершен14 лет назад