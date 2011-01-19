Парсинг + постинг

Приветствую всех.

нужен парсинг http://www.stubhub.com/

парсим все мероприятия (спорт, концерты, театры) по категориям стабхабовским..

на мой сайт выводим по датам (... вчера, сегодня, завтра и тд..) в итоге архив прошедших мероприятий должен быть и календарь будущих.. нужна возможность выборки по штатам, городам.. также вывод всех мероприятий на определенную дату в определенном месте.

похожей работы будет много.. в идеале хочу сотрудничать с надежным человеком, легко все понимающим (знание англ языка приветствуется)

жду ваших предложений по этому заданию..

можно в аську - 554-ноль54-семь3ноль