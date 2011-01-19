Установка форума и модификация темы под фирстиль

Требуется установить форум (платный\бесплатный неважно) и скорректировать оформление в соответсвие с сайтом заказчика. Под оформлением понимается размещение логотипа, корректировка шрифтов и цветов.

От форума требуется максимальная простота для общающихся. Часто нужно голову свернуть только, чтобы зарегистрироваться, например, phpBB слишком сложен в этом плане.

Очень желательно, чтобы можно было оставлять комментарии с помощью учеток в социальных сетях. Пожалуйста, присылайте ваши предложения по движкам, обязательно указывайте стоимость ваших работ, стоимость форума если он коммерческий и примеры реализации.