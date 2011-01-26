Обфускатор JS на пхп

Добрый день, уважаемые фрилансеры! Нужно создать интерактивную флэш-карту. Ее необходимо отрисовать в фирменных цветах сайта (красный, черный). Общий смысл карты, как в примере. Только цвета нужно будет другие. Т.е. на ней будет ...