Нужно сделать приложение для сайта вконтакте.ру приложение будет аналогом уже существующего: http://vkontakte.ru/app1827558 по структуре и оформлению примерно тоже самое. возможно будет другой дизайн. ...
Необходимо доработать сайт
Добрый день!
Нужно доработать сайт www_majito_ru, а именно:
1. Решить проблему с музыкой, что бы она не переключалась при переходе между страницами
2. Оптимизировать графику при наименьшей потери качества
3. Доработать несколько внутренних страниц (Новости, Проекты, Медиа, Партнеры)
4. Решить проблему с корректным отображением сайта в IE, в FF отображается хорошо
5. Мелкие корректировки, такие как размер шрифта, цвет итд
Интересует также постоянное сопровождение сайта (обновление, продвижение)
Оставляйте пожалуйста свои предложения со стоимостью и временем исполнения проекта.
CMS- joomla
Выбранный исполнитель
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