Необходимо доработать сайт

Добрый день!

Нужно доработать сайт www_majito_ru, а именно:

1. Решить проблему с музыкой, что бы она не переключалась при переходе между страницами

2. Оптимизировать графику при наименьшей потери качества

3. Доработать несколько внутренних страниц (Новости, Проекты, Медиа, Партнеры)

4. Решить проблему с корректным отображением сайта в IE, в FF отображается хорошо

5. Мелкие корректировки, такие как размер шрифта, цвет итд

Интересует также постоянное сопровождение сайта (обновление, продвижение)

Оставляйте пожалуйста свои предложения со стоимостью и временем исполнения проекта.

CMS- joomla