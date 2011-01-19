Необходимо доработать сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки183 просмотра

Добрый день!

Нужно доработать сайт www_majito_ru, а именно:

1. Решить проблему с музыкой, что бы она не переключалась при переходе между страницами

2. Оптимизировать графику при наименьшей потери качества

3. Доработать несколько внутренних страниц (Новости, Проекты, Медиа, Партнеры)

4. Решить проблему с корректным отображением сайта в IE, в FF отображается хорошо

5. Мелкие корректировки, такие как размер шрифта, цвет итд

Интересует также постоянное сопровождение сайта (обновление, продвижение)

Оставляйте пожалуйста свои предложения со стоимостью и временем исполнения проекта.

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14 лет назад
Ca-Via
Априа 
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Михаил 
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