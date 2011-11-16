Arctos

Михаил Arctos

 
38 летРоссия/Омск
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Разработка сайтов "под ключ".

Дизайн и редизайн сайтов.

Кроссбраузерная вёрстка.

Установка и настройка систем управления контентом.

Создание интернет-магазинов "под ключ".

Веб-программирование.

Редизайн сайта
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Danilmos
Даниэль 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Доработка сайта на Джумла (платёжный элемент)
Михаил, выполнил конкретно поставленные задачи оперативно и качественно. Спасибо, ему за подробные объяснения и экскурсию по проделанной работе. Буду держать с ним обратную связь и обращаться ещё, если что-то понадобится.
Данил - отличный заказчик. Ответственный, оперативный и внимательный. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
Krasavin
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$530
10 баллов
12 лет назад
Доработать сайт на компоненте gmapfp
Спасибо, Михаилу за качественную и трудоемкую работу! Все сделано строго по ТЗ и даже больше. Четкая реализация и конструктивный диалог, обсуждение наилучшего решения. Если вам нужно чтобы задача была решена, обращайтесь к этому исполнителю. Таких профессионалов мало на фрилансе!
Сергей - один из немногих заказчиков, который максимально создает условия для продуктивного и качественного сотрудничества. С Сергеем приятно взаимодействовать на каждом этапе рабочего процесса, т.к. с ним всегда легко найти общий язык, он четко и грамотно ставит задачи и прекрасно понимает, что хочет получить в результате работы. Всегда оперативен.
Ответный отзыв
sanb
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$130
10 баллов
12 лет назад
Донастроить VirtueMart
Михаил выполнил всё четко и компетентно. Даже не потребовав предоплаты.
Александр - отличный заказчик. Оперативный, внимательный и ответственный. Мои рекомендации!
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AlexNN2010
Алексей 
54 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$330
10 баллов
12 лет назад
Интернет-магазин на Joomla 1.5
Михаил сделал все четко и в срок даже больше поставленной в тз задачи. На доступном неискушенному пользователю языке объяснил как, где и что можно при необходимости настроить. Приятный в общении, приятный в работе. ПРОВЕССИОНАЛ! Рекомендую!
Алексей - отличный заказчик. Ставит четкие и грамотные задачи и цели. Ответственный, оперативный и внимательный. Приятно было сотрудничать. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
MadeByRadionov
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$170
10 баллов
12 лет назад
Натянуть шаблон TM нa Joomla + пара доработок
Фрилансер оставил положительное впечатление. Хорошо разбирается в всистеме joomla. Спасибо.
Отличный заказчик, приятные эмоции от сотрудничества. Оперативен. Рекомендую.
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