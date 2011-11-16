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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
12 лет назад
Михаил, выполнил конкретно поставленные задачи оперативно и качественно. Спасибо, ему за подробные объяснения и экскурсию по проделанной работе. Буду держать с ним обратную связь и обращаться ещё, если что-то понадобится.
Ответный отзыв
Данил - отличный заказчик. Ответственный, оперативный и внимательный. Мои рекомендации!
$530
10 баллов
12 лет назад
Спасибо, Михаилу за качественную и трудоемкую работу! Все сделано строго по ТЗ и даже больше. Четкая реализация и конструктивный диалог, обсуждение наилучшего решения. Если вам нужно чтобы задача была решена, обращайтесь к этому исполнителю. Таких профессионалов мало на фрилансе!
Ответный отзыв
Сергей - один из немногих заказчиков, который максимально создает условия для продуктивного и качественного сотрудничества. С Сергеем приятно взаимодействовать на каждом этапе рабочего процесса, т.к. с ним всегда легко найти общий язык, он четко и грамотно ставит задачи и прекрасно понимает, что хочет получить в результате работы. Всегда оперативен.
$130
10 баллов
12 лет назад
Михаил выполнил всё четко и компетентно. Даже не потребовав предоплаты.
Ответный отзыв
Александр - отличный заказчик. Оперативный, внимательный и ответственный. Мои рекомендации!
$330
10 баллов
12 лет назад
Михаил сделал все четко и в срок даже больше поставленной в тз задачи. На доступном неискушенному пользователю языке объяснил как, где и что можно при необходимости настроить. Приятный в общении, приятный в работе. ПРОВЕССИОНАЛ! Рекомендую!
Ответный отзыв
Алексей - отличный заказчик. Ставит четкие и грамотные задачи и цели. Ответственный, оперативный и внимательный. Приятно было сотрудничать. Мои рекомендации!
$170
10 баллов
12 лет назад
Фрилансер оставил положительное впечатление. Хорошо разбирается в всистеме joomla. Спасибо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, приятные эмоции от сотрудничества. Оперативен. Рекомендую.