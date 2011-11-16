Спасибо, Михаилу за качественную и трудоемкую работу! Все сделано строго по ТЗ и даже больше. Четкая реализация и конструктивный диалог, обсуждение наилучшего решения. Если вам нужно чтобы задача была решена, обращайтесь к этому исполнителю. Таких профессионалов мало на фрилансе!