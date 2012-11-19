MadeByRadionov

Иван Кузнецов MadeByRadionov

 
38 летРоссия/Екатеринбург
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Михаил Радионов

Tel: +7 905 80 83 123

e-mail: 25mute[собачка]rambler.ru

skype: flag-maker

Отзывы фрилансеров
snowwons
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Работа по сайту на WP
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Остались только положительные эмоции от работы с данным фрилансером. Работу доделал и после утверждения консультировал и исправлял косяки. Судя по всему хорошо знаком с системой WP. Спасибо.
Ответный отзыв
hennedy
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$300
10 баллов
9 лет назад
Сделать внутреннюю оптимизацию сайта
Хороший заказчик. Рекомендую!
Отличная работа! Рекомендую!
Ответный отзыв
web-expanse
Кирилл 
32 годаКанада
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$300
10 баллов
10 лет назад
Запрограммировать интернет-магазин на WordPress
Рекомендую к сотрудничеству как ответственного заказчика
Спасибо! Всё отлично!будем сотрудничать!
Ответный отзыв
Ruenes
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$160
10 баллов
12 лет назад
Верстка 5-10 страниц для сайта
Миша легок в общении, легко идет на компромиссы, приятно работать, четкая постановка задачи, оплата в срок. Рад сотрудничеству, надеюсь не в последний раз работаем. Рекомендую!
Отличный результат в сжатые сроки. Побольше бы таких разработчиков!
Ответный отзыв
vital-cepen
Виталий 
28 летКазахстан
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
27 отзывов
$250
10 баллов
12 лет назад
Рерайт нескольких текстов
Все было на высшем уровне! Отличное и грамотное ТЗ. Приятный на общение работодатель, что немало важно для хорошей работы. Одним словом, работодатель-сказка! Спасибо!
Все сделано качественно и в срок. Будем продолжать сотрудничать.
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