MadeByRadionov

Здравствуйте Требуется запрограммировать интернет-магазин на HostCMS 6 с: - различными видами фильтров - импортом .CSV - другими интересными задачами ТЗ заинтересовавшим кандидатам Жду предложений, спасибо
Иван Кузнецов MadeByRadionovMadeByRadionov
Tel: +7 905 80 83 123
e-mail: 25mute[собачка]rambler.ru
skype: flag-maker
- $1000Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте 1. Требуется быстро прогнать сайт по белым каталогам 2. Требуется быстро добавить по 500 аккаунтов в группу вк и в друзья в фб Приму предложение с наименьшей ценой, сайт покажу выбранным кандидатам Жду заявок, спасибоПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется перенести готовый сайт infomix_ru с самописной зашифрованной zend’ом CMS на yii, а также выполнить ряд правок. ТЗ на функционал, доработки и сверстанные страницы в приложении. Жду предложений по срокам и стоимости. СпасибоЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Ищем дизайнера на долгосрочное сотрудничество, интересные проекты и своевременную оплату- гарантируемДизайн сайтов50 заявокЗакрыт11 лет назад
Создание анимированного меню и шапку сайта для ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», текущий сайт http://www.gctc.ru/. Должно быть не хуже. Есть предложения? пишитеАнимация6 заявокЗакрыт11 лет назад
В рамках модернизации официального сайта ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», необходимо доработать раздел "Виртуальные экскурсии". Текущая экскурсия http://www.gctc.ru/main.php?id=1523D-графика7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Информационный сайт. - Должна быть обеспечена многосайтовость, многосерверность. - Интеграция аналитики посещаемости и поведения поисковых машин в админку. Еще кое какой более-менее стандартный функционал: - Авторизация/регистрация, ЛК простой - редактирование информации. - Рассылки - Календари мероприятий - и ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Работы по изменению структуры главной страницы • Удалить блок, расположенный в нижней части главной страницы сайта, содержащий название и ссылки на разделы и подразделы сайта • Добавить функцию 2х уровневого выпадающего меню • Доработка блок ленты новостей • Разработка ...Прочеенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Установка слайдера, реализация выпадающего меню, корректное отображение в браузерахHTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
или дать платную консультацию. коллеги, выручайте! :) в данный момент для инвестиционного портала реализована мультияхычность полностью, кроме перевода таксономии в филтре проектов использовались: - i18n для перевода - views+taxonomy+finder для инвест проектов сайт investyakutia_com спасибо!Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Работы по верстке сайта на Joomla 2.5 1 Доработка шаблона 2 Реализация функции выпадающего меню 3 SMO 4 создание динамических элементов (слайдер) Подбор плагина, установкаHTML-верстка7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Создание функционала импорта файла xml ( отправлю при обращении) в интернет-магазин на wordpress, плагин e-commerce.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $650
здравствуйте, требуется разработать несколько проектов на wp. 1. ИМ НА ПЛАГИНЕ E-COMMERCE с импортом товаров из XML файла. срок вчера. есть дизайн psd и html-верстка. $300. 2. сайт визитка ys цз с табличной формой заказа и ...Завершен11 лет назад
- $300
здравствуйте Требуется программист WP, собираемся разработать несколько проектов на данной системе. подробности выбранным кандидатам оставляйте ссылки на подобные работы БЕЗ ОТЗЫВОВ НЕ РАССМАТРИВАЮ спасибоВеб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $200
Здравствуйте на первом этапе требуется сделать каталог с минимальным функционалом, необходимым для запуска сайта, затем за отдельную плату нужно будет привязать корзину и еще ряд полезных функций. дизайны в приложении ТРЕБУЮТСЯ ИСПОЛНИТЕЛИ, ИМЕЮЩИЕ ОПЫТ РАЗРАБОТКИ МАГАЗИНОВ НА ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $20
здравствуйте требуется приглашать по 200 аккаунтов в месяц в группу VK / в друзья на FB подробности кандидатам жду предложений, заявки скрытыНаполнение сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Список задач по оптимизации во вложении. Сайт: http://www.ispb.infoПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
ТЗ во вложении (схемы в ТЗ). Ориентироваться на дизайн сайтов: http://www.linkedin.com/home http://www.facebook.com/ http://www.glgresearch.com/news.htmlДизайн сайтов27 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требования в функционалу описаны в ТЗ. Сделано на Битриксе: прицеплен шаблон; сделано меню; поиска; новости; личный кабинет; авторизация/регистрация.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт11 лет назад
здравствуйте на первом этапе требуется сделать каталог с минимальным функционалом, необходимым для запуска сайта, затем за отдельную плату нужно будет привязать корзину и еще ряд полезных функций. дизайны в приложении ТРЕБУЮТСЯ ИСПОЛНИТЕЛИ, ИМЕЮЩИЕ ОПЫТ РАЗРАБОТКИ МАГАЗИНОВ НА ...Завершен11 лет назад