MadeByRadionov

Здравствуйте на первом этапе требуется сделать каталог с минимальным функционалом, необходимым для запуска сайта, затем за отдельную плату нужно будет привязать корзину и еще ряд полезных функций. дизайны в приложении ТРЕБУЮТСЯ ИСПОЛНИТЕЛИ, ИМЕЮЩИЕ ОПЫТ РАЗРАБОТКИ МАГАЗИНОВ НА ...