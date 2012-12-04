Сделать внутреннюю оптимизацию сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен7 заявок198 просмотров

Список задач по оптимизации во вложении. Сайт: http://www.ispb.info

13 лет назад
MadeByRadionov
Иван 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

hennedy
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$300
10 дней
Отличная работа! Рекомендую!
Хороший заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

hennedy
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад