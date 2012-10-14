Оптимизация и продвижение сайта в поисковиках

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт22 заявки186 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть сайт на wordpress, его нужно оптимизировать и продвинуть в гугле и яндексе в топ 3. Конкуренции никакой, продвижение сложным не будет. Бюджет обсуждаем, выдвигайте свои предложения.

WordPress
13 лет назад
Michael_
Михаил 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров