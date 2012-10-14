Региональные проекты

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок139 просмотров

На данный момент на продвижении 3 региональных сайта (Автошкола, доставка еды, услуги дизайна интерьера).

Необходимо следить за ссылками в сапе, писать (закупать) новые текста.

Почти все запросы ТОП-10, необходимо позиции поддерживать улучшать.

Рассматриваю предложения с конкретной ценой в месяц за проект (ссылки оплачиваем мы) и примерами работ.

13 лет назад
GHzz
Юрий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров