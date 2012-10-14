СЕО-аудит и внутренняя оптимизация

Привет всем!

имеем сайт на wordpress - хотим вылизать его внутри - сделать идеальным лакомым кусочком для всех поисковиков (особенно google!)

ищем профи, который сомжет помочь очень оперативно

только для тех, у кого есть опыт в этом деле именно)

Никита