Продвижение сайта частного отеля

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен9 заявок342 просмотра

Оптимизация сайта http://hotelkorona.com.ua/

Составление семантического ядра (подбор и распределение запросов по страницам)

Составление карты перелинковки

Написание уникальных оптимизированных текстов в разделы меню на рус. и укр.

Внесение текстов на сайт с перелинковкой и логическим форматированием

Написание и внесение метатегов

Генерация карты sitemap.xml

Корректировка и внесение на сайт файла robots.txt

Регистрация и настройка сайта в Яндекс Вебмастер и Яндекс Метрика, Google панель мастера

Продвижение сайта hotelkorona.com.ua по заданным ключевым словам в ТОП 3 поисковых систем Google.com.ua и Яндекс. Комплексные методы.

13 лет назад
serpan77
Сергей 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$270
120 дней
все хорошо!
Все ок

Заявки фрилансеров

Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

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