Во вложенном файле список слов, которые необходимо проверить на количество запросов, например, в wordstat.yandex.ru/. напротив каждого слова указать количество запросов. Тематика игровые приставки, кроме заданных слов, нужно определить еще слова, которые могли бы подойти данной ...
Перелинковка для сбора трафика
Нужно настроить на сайте перелинковку для сбора нч трафика. cms: joomla. Нужно увеличить количество посетителей с 1000 чел/день хотя бы до 1500 чел/день за 2-3 месяца засчет перелинковки.
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