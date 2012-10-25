Перелинковка для сбора трафика

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен2 заявки149 просмотров

Нужно настроить на сайте перелинковку для сбора нч трафика. cms: joomla. Нужно увеличить количество посетителей с 1000 чел/день хотя бы до 1500 чел/день за 2-3 месяца засчет перелинковки.

Joomla
13 лет назад
evgeniy85
Евгений 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$250
4 дня
Спасибо Илье за установку системы для сбора трафика и подробную консультацию.
Евгений отличный работодатель. Своевременная оплата и приятное общение гарантировано.

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redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад