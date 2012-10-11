Вывести ресурс из-под фильтра Яндекс

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Закрыт4 заявки142 просмотра

Здравствуйте.

Есть подозрение, что сайт попал под фильтр/фильтры Яндекса - в выдаче осталось всего 3 страницы, ТИЦ упал с 30 до 0. Не индексируется уже продолжительное время - более полугода. С Гуглом все в порядке. Собственно нужен человек который исправит ситуацию. Более подробную информацию обсудим с выбранным исполнителем. От вас ориентировочные сроки и стоимость.

13 лет назад
gorefest
Михаил 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров