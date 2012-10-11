Создать социальную активность вокруг сайта

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Закрыт1 заявка153 просмотра

Требуется создать социальную активность вокруг сайта за счет

соц сетей в сжатые сроки, а именно раскрутить страницу во вконтакте.

Возможные варианты решений:

1. Наполнить страницу фотографиями.

2. Разместить интересные дизайнерские новости ( как вариант http://vk.com/handmade_gallery ).

3. Связать отношения с другими группами.

4. Мониторинг западных сайтов на предмет инновационных решений в области сантехники.

5. Поддержание комментариев к новостям и фотографиям.

Критерии к ЦА:

1. Архитекторы.

2. Дизайнеры.

3. Строительные компании.

4. Класс "Средний +".

5. Менеджеры по закупки.

Задача для творчески образованного копирайтера, с навыками в области маркетинга и пиара.

13 лет назад
infotake
Сергей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

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