Ищу компаньона кот займется продвижением и поддержанием проекта nllh.ru . Работа только на интерес.... те оплачиваю % с заказов. На рекламу, покупку всяких услуг и инструментов для развития, выделяется бюджет. Требование ...
Набрать реальных людей на встречу ВК
Нужно собрать людей на встречу vk.com/event43968137
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
1. Люди должны быть реальные
2. Использовать только белые методы раскрутки, со 100% защитой от бана встречи
3. Опыт работы в данной сфере (раскрутки встреч ВК)
В своем предложении сразу указывайте цену, что-бы зря не терять время.
Пишите в скайп или icq
скайп - vpromo
icq - 423117008
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