Набрать реальных людей на встречу ВК

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Закрыт1 заявка154 просмотра

Нужно собрать людей на встречу vk.com/event43968137

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

1. Люди должны быть реальные

2. Использовать только белые методы раскрутки, со 100% защитой от бана встречи

3. Опыт работы в данной сфере (раскрутки встреч ВК)

В своем предложении сразу указывайте цену, что-бы зря не терять время.

Пишите в скайп или icq

скайп - vpromo

icq - 423117008

13 лет назад
vpromo
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров