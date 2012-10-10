Оценить потенциал продвижения

необходимо оценить с сайта intelvest-legal(точка)ru что удачно проиндексировалось и без продвижения в поисковой выдаче участвует.

на основании этой информации мы составим семантику, более точно определим запросы, в общем, если эта поисковая выдача боле-менее может принести клиентов, то ее допродвинуть.

Или составим с "0" семантику, если сейчас ничего полезного нет в поисковиках.

Есть особенность: цель - топ 10 Яндекс.

Учитывая тот факт, что 2 года назад меня 1 фирма не смогла продвинуть за 3 обещанныйх месяца, а потом и за пол года, а другая фирма вообще просто кинула на деньги, ваши услуги оплачиваю только за время нахождения в топе. Остальные траты на ссылки, вечные ссылки или еще какие должны быть прозрачны, с отчетами.

Можете что-то предложить?