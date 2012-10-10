Добрый вечер ! Требуется качественно и грамотно собрать семантическое ядро нового сайта , и составление ТЗ для копирайтера . Описание категорий сайта и самого сайта . От Вас Методы как будете составлять ...
Оценить потенциал продвижения
необходимо оценить с сайта intelvest-legal(точка)ru что удачно проиндексировалось и без продвижения в поисковой выдаче участвует.
на основании этой информации мы составим семантику, более точно определим запросы, в общем, если эта поисковая выдача боле-менее может принести клиентов, то ее допродвинуть.
Или составим с "0" семантику, если сейчас ничего полезного нет в поисковиках.
Есть особенность: цель - топ 10 Яндекс.
Учитывая тот факт, что 2 года назад меня 1 фирма не смогла продвинуть за 3 обещанныйх месяца, а потом и за пол года, а другая фирма вообще просто кинула на деньги, ваши услуги оплачиваю только за время нахождения в топе. Остальные траты на ссылки, вечные ссылки или еще какие должны быть прозрачны, с отчетами.
Можете что-то предложить?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт12 лет назад
"....мы платим за вирусную рекламу приличные деньги. Но надо понимать, что именно мы и запустили этот вирус. Этот вирус называется – "Приличные деньги за шаблонные действия придуманные одним-двумя, действительно, стоящими авторами" ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день. есть вакансия сеошника в офис или на удаленную работу. Обязательное условие - нахождение в Украине. Преимущество Киевлянам. Типичный функционал: - SEO-аудит сайта; - составление семантического ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть старый сайт. Сейчас фирма решила более активно продвигать его. Для этого используется вэб-эффектор. Для самого сайта составлен список ключевых слов, которые необходимо применить к сайту. Сайт - без CMS, просто ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт13 лет назад
Создать компанию в Яндекс.Директ для продвижения одностраничного сайта: http://kurs21den.ru/shok/ Задание в принципе не сложное, необходимо сделать в кротчайшие сроки несколько релевантных толковых объявлений для привлечения трафика на страницу захвата.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо добавить сайт в различные каталоги и соцзакладки. Интересуют сроки и цены.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
Привет всем, дело в том, что нас интересует продвижение двух сайтов в кратчайшие сроки (чтобы были в 10-ке по запросам), хочется, чтобы человек был ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДЁЖНЫЙ и желательно с города Санкт-Петербурга. ...Поисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно продвижение сайта по региону Тема выкуп машин. Регион - Петербург Сайт - молодой (не в индексе) Задача - оптимизировать под НЧ, за 2 ...Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужно поднять в поисковиках яндекс и гугл сервер world of warcraftПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Всем привет есть группа вконтакте vk.com/petsbol Хотелось бы ее раскрутить. Чтобы число подписавшихся было хотя бы 5-10 тысяч. Интересуют реальные люди, а не боты. И желательно из России. Цена, сроки???Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт13 лет назад