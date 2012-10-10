Добрый день.

есть вакансия сеошника в офис или на удаленную работу.

Обязательное условие - нахождение в Украине.

Преимущество Киевлянам.

Типичный функционал:

- SEO-аудит сайта;

- составление семантического ядра сайта;

- оптимизация сайта в поисковых системах по ключевым запросам;

- продвижение сайта в поисковых системах;

- организация обмена ссылками;

- регистрация сайтов в каталогах;

- повышение индекса цитируемости сайта;

- мониторинг позиций сайтов в поисковых системах;

- анализ запросов, посещаемости, аудитории сайта;

- анализ и исследование конкурентов;

- сбор статистики, формирование отчетов;

- разработка рекомендаций по технической оптимизации контента и структуры сайта;

- поиск эффективных методов продвижения сайта в Интернете.

Требования к кандидату:

– успешный опыт продвижения сайтов с конкурентной тематикой

– умение работать с большим количеством поисковых запросов

– умение анализировать поисковую выдачу и изменение поисковых алгоритмов

– наличие успешно реализованных и действующих проектов

– навыки SEO-копирайтинга

Трудовые обязанности:

– разработка и реализация стратегии продвижения сайтов различных типов (контентные, интернет-магазины и т.д.)

– полный комплекс работ по внутренней и внешней опмизации сайтов под поисковые системы Google и Яндекс

– одновременное ведение нескольких проектов

– исследование модификации алгоритмов основных поисковых систем

Ставка: по договоренности

оставляйте свои контакты с кратким или лучше с подробным резюме, и примерами продвигаемых вами сайтов.

если будет нужна почта, чтобы все выслать на нее, отпишитесь - я дам вам мэйл.