Добрый вечер ! Требуется качественно и грамотно собрать семантическое ядро нового сайта , и составление ТЗ для копирайтера . Описание категорий сайта и самого сайта . От Вас Методы как будете составлять ...
Сеошник
Добрый день.
есть вакансия сеошника в офис или на удаленную работу.
Обязательное условие - нахождение в Украине.
Преимущество Киевлянам.
Типичный функционал:
- SEO-аудит сайта;
- составление семантического ядра сайта;
- оптимизация сайта в поисковых системах по ключевым запросам;
- продвижение сайта в поисковых системах;
- организация обмена ссылками;
- регистрация сайтов в каталогах;
- повышение индекса цитируемости сайта;
- мониторинг позиций сайтов в поисковых системах;
- анализ запросов, посещаемости, аудитории сайта;
- анализ и исследование конкурентов;
- сбор статистики, формирование отчетов;
- разработка рекомендаций по технической оптимизации контента и структуры сайта;
- поиск эффективных методов продвижения сайта в Интернете.
Требования к кандидату:
– успешный опыт продвижения сайтов с конкурентной тематикой
– умение работать с большим количеством поисковых запросов
– умение анализировать поисковую выдачу и изменение поисковых алгоритмов
– наличие успешно реализованных и действующих проектов
– навыки SEO-копирайтинга
Трудовые обязанности:
– разработка и реализация стратегии продвижения сайтов различных типов (контентные, интернет-магазины и т.д.)
– полный комплекс работ по внутренней и внешней опмизации сайтов под поисковые системы Google и Яндекс
– одновременное ведение нескольких проектов
– исследование модификации алгоритмов основных поисковых систем
Ставка: по договоренности
оставляйте свои контакты с кратким или лучше с подробным резюме, и примерами продвигаемых вами сайтов.
если будет нужна почта, чтобы все выслать на нее, отпишитесь - я дам вам мэйл.
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