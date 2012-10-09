Раскрутка группы во Вконтакте

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Закрыт7 заявок194 просмотра

Всем привет есть группа вконтакте vk.com/petsbol

Хотелось бы ее раскрутить. Чтобы число подписавшихся было хотя бы 5-10 тысяч.

Интересуют реальные люди, а не боты. И желательно из России.

Цена, сроки???

13 лет назад
skrab
Иван 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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