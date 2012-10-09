Есть сайт, направление детские товары, нужна раскрутка преимущественно по Удмуртии, пока... инфу и контакты в ПМ, пожалуйста Оставляйте заявки я сам с вами свяжусь.
Отредактировать кампанию в СеоПульте
Почистить доноров (примерно 1,5к ссылок), настроить отбор доноров на будущее, почистить ключи в соответствии с новым СЯ ну и всячески улучшить кампанию. Пишите в проект ориентировочную цену и сроки.
Заявки фрилансеров
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