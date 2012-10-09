Релизация SEO-рекомендаций

Требуется специалист, который может подготовить на русском языке уникальные description для следующих 35 страниц сайта http://proaudit.ua/map.html (Кроме блока страниц Полезная информация)

Тег description должен быть по объему 120-140 знаков с пробелами.

Прошу оценить задание по ссылке и дать ответ.

От вас ожидаю предложений с УКАЗАНИЕМ стоимости ВСЕГО объема работ и сроков выполнения ТЗ.