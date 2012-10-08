Доброго времени, необходима консультация по новому сайту, а точнее :

1. Проверка верстки и выводимых шаблонов – к примеру выводить тайтл лучше тут, объединить js файлы для меньше нагрузки и т.д.

2. Что необходимо сделать чтобы не попасть в аффелат (сайт дочерней компании контакты и род деятельности одинаковы , даже название компании тот же по сути)

3. Консультация по старту – какие действия необходимо предпринять для быстрого и качественного продвижения

4. Правильность составления семантического ядра

Необходим развернутый отчет с примерами.

При успешном сотрудничестве готовы работать и дальше, как по этому так и по другим сайтам.

После выбора кандидатом выдается доступ на сайт и шаблоны страниц (если необходимы)

Пишите сроки и желаемую оплату.

P.s. Если вы не компетентны хотя бы в одном из перечисленных вопросов, просьба не тратить ни свое ни наше время. Спасибо.

P.s.s. Мы не веб студия, не другой фрилансер перекупщик или что-то подобное.