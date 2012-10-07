Контекстная реклама

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Закрыт7 заявок141 просмотр

привет мастерам,интересует создание и ведение рекламной компании в яндекс директе,

Рекламировать будем контактные линзы,необходимо найти ключи, составить кликабельные объявления,и вести саму рекламную компанию,бюджет на рекламную компанию будем обговаривать,жду ваших предложений!

13 лет назад
Kronikys
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

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