1) Поднять ТИЦ. Необходим специалист с успешным опытом поднятия ТИЦа. Очень важно понимать за какие деньги какой ТИЦ я смогу получить. 2) Увеличить поисковый траффик. Опять же важно за какие деньги какой траффик из ...
Контекстная реклама
привет мастерам,интересует создание и ведение рекламной компании в яндекс директе,
Рекламировать будем контактные линзы,необходимо найти ключи, составить кликабельные объявления,и вести саму рекламную компанию,бюджет на рекламную компанию будем обговаривать,жду ваших предложений!
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