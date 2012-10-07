Продвижение сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт22 заявки188 просмотров

Нужно продвинуть сайт www.LarinCom.ru

Бюджет до 15 тысяч. Целевая аудитория в Петропавловске-Камчатском.

Продвинуть надо как контору 1С программистов и контору по автоматизации магазинов, бутиков и оптовых предприятий.

13 лет назад
LarinCom
Евгений 
33 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров