Регистрация фирмы на свадебных порталах

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки115 просмотров

Необходимо зарегистрировать свадебное агентство в крупных и посещаемых свадебных порталах.

В регионе Петербург

Примерное количество - 10-15 крупных, около 20-40 менее серьезных.

Порталы необходимо найти самостоятельно.

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13 лет назад
abc12
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров