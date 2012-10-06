Внутренняя и внешняя оптимизация сайта по Удмуртии Прогон по каталогам, обмен ссылками. Желательный выход в топ-3, топ-5 по Удмуртии по ключевым словам
Добавление сайта со ссылкой в соц. закладки
Надо разместить в соц. закладках, включая зарубежные, сайт ap-perm.ru со ссылкой на него. Ориентировочно соц. закладок, более 1 000. Пример, bposter.net - система, где можно автоматически разместить ссылки на сайт, но система с ошибками, и после размещения во многих закладках, сайт не появляется, поэтому надо "добивать вручную" либо через эту систему, либо вручную. Поэтому, вы можете использовать свои услуги любыми методами, главное, чтобы было подтверждение о размещение ссылки в соц. закладках. Вы сможете зарегистрировать почту, где можно будет просмотреть уведомления о регистрации в соц. закладках и установленной ссылки на сайт. Это и есть подтверждение.
Мы предоставим текст для заголовка, описание. С Вас размещение.
Обязательно, предлагая свои услуги, пишите полную стоимость за услугу. Спасибо.
Заявки фрилансеров
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