Доброго времени суток. Срочно требуется ответственный человек для продвижения проекта в контакте. Жду от вас, примеры работ и ваши предложения. Проект: http://makebelieve.ru/
Twitter followers нужны.
Доброго времени суток, господа и дамы.
Необходимо 1000+ реальных фолловеров на Тивттере. Не боты.
Сроки и цены?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $70Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется вывод молодого сайта из-под АГС Яндекса. Подробности в личке. Оставляйте заявки.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Вдумчиво составить ключи. Подробно при общении. Возможно постоянное сотрудничество в плане продвижения конкретного сайта. Сайт мой.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Оптимизация сайта кузни художественной ковки Кованый Каприз в г. Донецк (исполнитель Северный Донбасс или область). Задача: Уникальные Названия и описания для фотографий Размещение объявлений на 1-3 доски для каждого отдельного ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется продвижение сайта во французском сегменте Интернета.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт13 лет назад
Продвигать в google по ключевым словам варез, новости, фильмы, игры, блог, гостевая книга, форум. Сайт 90den.ruПоисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт13 лет назад
Оптимизация сайта под поисковики, перелинковка. Название сайта при личной переписке. Адекватные предложения и цены.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт13 лет назад
- $35
Нужно прогнать по каталогам. Подробности в ЛС или по icq. Срок 2 дняПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Продвинуть сайт в яндекс и гугл http://tattoo-by-frunzic.com/ топ -5 По запросам - татуировки, тату, перманентный макияж Регион: Молдова Обязательно указывайте цены и срокиПоисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо продвинуть определенный сайт по ключевым фразам в топ 1 Yandex и Google. Сайт и ключевые слова пришлю в личку.Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт13 лет назад