Нужно прогнать по каталогам

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка144 просмотра

Нужно прогнать по каталогам. Подробности в ЛС или по icq. Срок 2 дня

13 лет назад
hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

artem2
Артем 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$35
2 дня
Огромное спасибо вам за проделанную работу. Результат превзошел все ожидания. За весьма скромную плату я получила 11 реальных клиентов уже за первую неделю после вашего прогона ТИЦ вырос и стал 20. Еще раз огромное спасибо!
С Валерией приятно работать - четкая постановка задачи, мгновенная оплата!

Заявки фрилансеров

artem2
Артем 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад