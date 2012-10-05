Продвижение сайта (США, англ.яз., фототехника)

Друзья!

У меня есть сайт: canonlensblog.com, домену где-то полгода, большая часть контента создана в последние месяца 2.

Имеется микоскопический поисковый трафик (10-20 посетителей в день из США), в основном - с картинок.

Хотелось бы, конечно, увеличить траф на 1-2 порядка (в 10-100 раз) или даже больше.

О семантическом ядре есть лишь поверхностное представление.

Я готов выслушать любые ваши предложения: менеджмент ссылок, продвижение в соц сетях (твиттер, фейсбук, гугл+ и т.д.), консалтинг по внутреннему и внешнему СЕО, в принципе, даже PPC кампании и т.д.

В вашем предложении хотелось бы увидеть:

- что вы готовы для меня сделать

- сколько мне это будет стоить

- в какой срок будет сделана работа

- в какой срок и какой результат я могу ожидать

По поводу бюджета: деньги мои личные, так что буду стараться сэкономить.