Продвижение стартапа

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт13 заявок154 просмотра

Проект на начальной стадии продвижения, меняю исполнителя по причине отказа за неудовлетворительные результаты.

СЯ готово, начато продвижение ссылками, статьями, сайт неплохо проиндексирован. Бюджет достаточный, обсуждается. Требуется продолжить работу. Прошу показывать примеры продвигаемых проектов и предоставить доступ к данным статистики по ним.

13 лет назад
kreogena
50 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров