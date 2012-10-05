Необходимо продвижение сайта хостинг-компании. Цель - привлечь максимум потенциальных клиентов, ранее с проектом никто не работал. Домену 2 года.
Продвижение стартапа
Проект на начальной стадии продвижения, меняю исполнителя по причине отказа за неудовлетворительные результаты.
СЯ готово, начато продвижение ссылками, статьями, сайт неплохо проиндексирован. Бюджет достаточный, обсуждается. Требуется продолжить работу. Прошу показывать примеры продвигаемых проектов и предоставить доступ к данным статистики по ним.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт12 лет назад
Интернет-магазину на Битриксе (лицензионный "Малый Бизнес") требуется помощь в подключении к Яндекс.Маркету. 1. Выгрузка прайса в YML в правильном виде (с полными данными описаний и пр.) 2. Проверка магазина на соответствие ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужен технический аудит сайта. Пишите цену и сроки.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен анализ юзабилити сайта, (навигация по сайту, структура сайта, совместимость с различными браузерами, дизайн сайта, и т. д.) Пишите сроки и цену.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется увеличить посещаемость сайта медцентра и рассчитать бюджет на 200\300\400\500\1000 посетителей в сутки. Интересует только целевой трафик, поскольку вместе с посетителями на сайте должно увеличиться кол-во клиентов в медцентре. Спасибо. ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется SEO-специалист на постоянную удалённую работу в Петербурге. Бюро интернет-маркетинга "MalinSeo" ищет специалиста на должность SEO-оптимизатора для удалённой работ над сайтами клиентов. Нужен человек на постоянную удалённую работу для ведение нескольких проектов ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужно почистить код, настроить перелинковку, скорректировать тайтлы и т.д. Сайт скину в личку. От Вас требуется указать сроки, стоимость и ссылку на подобные работы. В личку просьба не писать.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Бюджет по договоренности Необходима поисковая оптимизация сайта (не раскрутка) Нужна поисковая оптимизация 1 сайта, убрать технические ошибки если таковые есть, распределение ядра (ядро есть), перелинковка, описание, оптимизация кода и ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо настроить директ для сайте http://fedoskinotoday.comПоисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно создать и качественно настроить кампанию в связке веб эффектор + миралинкс для сайта mobcredit.ru/. В приложенном файле таблица, откуда можно прикинуть количество ключей и тематику. Пишите цену и сроки создания кампаниии а также рекомендуем ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад