Нужен анализ юзабилити сайта, (навигация по сайту, структура сайта, совместимость с различными браузерами, дизайн сайта, и т. д.) Пишите сроки и цену.
Нужен технический аудит сайта.
Нужен технический аудит сайта.
Пишите цену и сроки.
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