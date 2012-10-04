Прогон по сайтам

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки102 просмотра

Найти сайты и прогнать по ним. Доски объявлений или форумы, исключая общеизвестные (сландо)

1. По китайским телефонам и телефонам вообще, планшеты

2. Спецтехника

4. Одежда и обувь

5. Астроаксессуары

6. Женские форумы

7. Детская одежда и игрушки

Базу свою дам для исключения

Критерий – не менее 2 сообщений в день в теме, возможность добавлять или ссылки на сайт или размещать объявления общего типа без товаров

5р за сайт

13 лет назад
webmaster_blg
Олег 
44 года
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров