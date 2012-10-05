Google.Analytics и Метрика неправильно считают

Доброго дня!

Суть проблемы: Директ показывает 10 переходов. ЯМ фиксирует 5. То есть ровно в 2 раза меньше.

Гугл аналитикс показывает в 5 раз больше.

Смотрели за месяц, за неделю и за 3 дня. Пропорция одинаковая.

Помечаем ссылку UTM разметкой.

Сайт: www.domovid.ru на Битрикс.

Вот подробнее проблема (со скриншотами): http://clck.ru/2YHwD

Уже месяц ничего сделать не можем.

Помогите, пожалуйста.