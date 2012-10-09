Внутренняя оптимизация

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен19 заявок166 просмотров

Нужно провести полную внутреннюю оптимизацию сайта магазина детских игрушек.

Что требуется:

1. провести анализ кода сайта

2. исправить косяки в коде

3. удалить лишние модули (если потребуется)

4. работа по контенту, его оптимизации

5. прописать все необходимые теги

6. сделать карту сайта

13 лет назад
mirro44ka
Ольга 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Rumiancev_A
Александр 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$240
2 дня
Александр - высококлассный сеошник. Проект был закрыт раньше указанных сроков. Во время работы были учтены все дополнительные пожелания. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

Rumiancev_A
Александр 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад